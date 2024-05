Indomita, la due giorni della Cgil a Forte Marghera

«La Camera del Lavoro metropolitana di Venezia si apre al confronto con la città per tornare ad essere luogo di dibattito, di incontro e per costruire spazi di lavoro e di azione condivisa tra i diversi attori sociali del nostro territorio che vogliono costruire il radicale cambiamento di cui la città ha bisogno». Il segretario generale della Cgil Venezia, Daniele Giordano lancia la prima edizione di “Indomita – Pace, lavoro, diritti e musica”. organizzata dal sindacato a Forte Marghera il 10 e 11 maggio.

Il referendum per il lavoro

All’evento ospiti del calibro di Maurizio Landini segretario nazionale della Cgil, che aprirà la mattina del 10 maggio a confronto con le delegate e i delegati dei luoghi di lavoro e gli attivisti dei pensionati per lanciare la campagna referendaria nazionale “per il lavoro ci metto la firma”. A seguire, a 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Matteotti è previsto uno spettacolo per celebrare il suo ricordo che vedrà la lettura di alcuni testi preparati da Alessandro Voltolina. «Abbiamo ritenuto che, in un momento come questo, in cui le fondamenta antifasciste della nostra costituzione sono spesso messe in discussione, fosse doveroso celebrare il centenario», dice Giordano.

La salute

È previsto poi un momento di confronto sul tema della salute e della presa in carico dei bisogni delle persone. Al confronto parteciperanno Serena Sorrentino, segretaria Fp Cgil nazionale e Tania Scacchetti, segretaria dello Spi che dialogheranno con Rossella Miccio, presidente Emergency, il professor Andrea Crisanti e Jonatan Montanariello consigliere regionale Pd. «In questi mesi abbiamo posto al centro della nostra azione il tema della salute attraverso una raccolta firme, più di 20.000, consegnate all’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin e al presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti - prosegue Giordano -. Abbiamo attivato gli sportelli “Salva la visita”, contro le liste d’attesa a tutela dei cittadini e avviato una discussione che ha portato alla manifestazione nazionale del 20 aprile. Il tema dell’assistenza sociosanitaria richiede proprio in questo momento per il nostro territorio un cambio di passo radicale, visto il numero in continua crescita di veneziani che scelgono di curarsi altrove».

Le politiche industriali

La sera del 10 maggio ci sarà confronto che la Cgil ha scelto di chiamare in modo provocatorio: si può ancora dire industria? «Nel nostro paese manca una vera strategia di politica industriale - commenta il segretario veneziano della Cgil - Per Venezia questo tema si declina nel mancato finanziamento della Zls, dell’abbandono di Eni a Porto Marghera e della totale assenza di strategie concrete per il rilancio del Porto Commerciale». A questo confronto parteciperanno il segretario nazionale della Fiom, Michele De Palma, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Roberto Marcato a cui si aggiungeranno i contributi di Patrizia Messina docente dell’Università di Padova e Giorgio Pirina di Ca’ Foscari che porterà un contributo particolare sull’economia “delle piattaforme”.

Il lavoro e i diritti

La mattina dell’11 maggio si aprirà con il confronto Percorsi di Pace. Parteciperanno al dibattito Beppe Caccia fondatore di Mediterranea, Mara Rumiz di Emergency Venezia e Maria Cristina Paoletti dell’Anpi. Dal tema dell’accoglienza e dei diritti dei migranti, al valore dei principi contenuti nella nostra Costituzione sino ad uno sguardo più ampio su come ancora oggi siano molteplici i conflitti nel mondo. Alle ore 16.30 affronteremo il tema del lavoro povero, questione essenziale per il sindacato confederale. Presenteremo il libro di Alessandro Somma “Abolire il lavoro Povero”. Parteciperanno alla presentazione il segretario nazionale Filcams Cgil, Fabrizio Russo, che rappresenta i settori più esposti a questo fenomeno come le pulizie, la ristorazione e il settore turistico. Porteranno il loro contributo Maurizio Busacca, sociologo del lavoro di Ca’ Foscari e Elena Ostanel Consigliera Regionale.

Gli studenti e il referendum

Alle ore 18, in collaborazione con l’Unione degli Universitari e la Rete degli studenti medi, è in programma un confronto tra generazioni a cui parteciperanno, oltre agli studenti, il giornalista Marco Damilano, il sociologo e consigliere comunale Gianfranco Bettin e Emma Ruzzon che nel suo intervento all’apertura dell’anno accademico di Padova ha denunciato proprio la condizione di disagio e precarietà degli studenti. Alle 20.30 il tema si sposterà sulla "Democrazia". Ospiti gli ex presidenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Roberto Fico. A questo si connettono le proposte di riforma e attuazione della Costituzione a partire dall’autonomia differenziata e dal presidenzialismo.

«Proprio la Cgil ha lanciato lo scorso 25 aprile la raccolta firme per i Referendum sul lavoro, che si incentrano sul contrasto alla precarietà, il ripristino delle tutele cancellate dal jobs act e la responsabilità delle imprese nella filiera degli appalti. Sia con i dibattiti che con gli eventi musicali, ci poniamo l’obiettivo di parlare anche ai giovani», ricorda Giordano. Nella due giorni si alterneranno sul palco: Equarantacinque, Piccola Orchestra MDM, Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco, Balkan Duo, Alaska, Nularse e i Queen of Saba. Nei due pomeriggi dalle 17 alle 20 ci saranno anche delle attività per bambini chiamate “contaminazioni educative”. All’interno degli spazi sono previsti momenti informativi dedicati alle associazioni, le informazioni e le attività del patronato e del centro di assistenza fiscale. «Con questo evento - conclude Giordano - vogliamo aprire le porte del sindacato alla città per tornare ad essere uno spazio di confronto e dialogo e contribuire a costruire una nuova stagione della Cgil e del territorio».