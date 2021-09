Infarto al binario, agenti della polizia salvano la vita a un 60enne

Stava aspettando il treno alla stazione di Mestre, quando ha accusato un malore, si è accasciato sulla banchina e ha perso conoscenza. Sono stati gli agenti della polizia, in servizio nello scalo, a salvare la vita a un 60enne.

È successo la settimana scorsa. L'uomo si trovava in viaggio con la moglie, in attesa di un convoglio al binario 8, quando è stato colto da infarto. La donna ha chiesto subito aiuto e gli agenti della Polfer hanno prestato i primi soccorsi al 60enne, che si trovava già in arresto cardiaco. A quel punto hanno recuperato un defibrillatore presente a bordo di un treno in sosta e hanno cominciato a praticare il massaggio cardiaco al malcapitato. Un intervento provvidenziale, che ha permesso di salvargli la vita.

I sanitari del Suem 118, giunti sul posto, hanno stabilizzato l'uomo e portato all'ospedale dell'Angelo, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il 60enne, nei giorni successivi è stato dimesso ed è potuto tornare a casa.