Ubriaco fugge all'alt, bloccato dopo un inseguimento

Quando la polizia locale ha cercato di fermarlo per un controllo, lui ha premuto l'acceleratore. Ha dato inizio a un inseguimento, che si è concluso alcuni minuti più tardi in via Miranese, a Mestre.

Protagonista, un cittadino di origine rumena residente in Veneto che nella notte tra mercoledì e giovedi, alle 2, a bordo di un suv con targa bulgara, anziché fermarsi ha accelerato bruscamente per sottrarsi al controllo degli agenti percorrendo il rimanente tratto di viale San Marco a forte velocità, attraversando l’intersezione tra viale San Marco e via Sansovino con direzione rotonda di San Giuliano nonostante il semaforo indicasse luce rossa.

L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato sottoposto ad alcoltest che ha dato esito positivo con un valore di circa quattro volte superiore al limite consentito. Al conducente è stata immediatamente ritirata la patente di guida, l'auto è stata prelevata da un carro attrezzi. Per il trasgressore, oltre alle sanzioni per diverse centinaia di euro, è scattata anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.