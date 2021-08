Antica Scuola Battuti, proseguono i lavori: entro fine anno inaugura la nuova ala

Proseguono i lavori di ristrutturazione della residenza anziani all'Antica Scuola dei Battuti di Mestre. L'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini e quello ai Servizi al cittadino Laura Besio hanno svolto ieri un sopralluogo per verificare in particolare lo stato dell'intervento di ammodernamento, adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio D, ala di tre priani affacciata sul giardino.

Il progetto

Il progetto prevede 98 posti per anziani non autosufficienti in locali con ampie vetrate termiche, e un edificio a impatto ambientale 0, dotato di un sistema di auto-produzione energetica, nonché un sistema di ricircolo dell’aria con filtri che permettono di separare l’aria in entrata da quella in estrazione. La nuova struttura sarà dotata di arredi moderni, tv in ogni stanza, letti elettrici a più sezioni regolabili automaticamente e da un meccanismo, in tutte le stanze e nei bagni assistiti, di sollevatori a soffitto per movimentare gli ospiti non autosufficienti senza rischi di incolumità fisica per gli operatori e riducendo le malattie professionali come i problemi alla schiena.

Al piano terra verrà allestito un nucleo protetto in grado di ospitare 20 persone affette da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza. Grazie a un'innovativa progettazione multisensoriale e terapeutica, gli spazi e gli arredi saranno realizzati per favorire il benessere psico-fisico degli ospiti, ricreando un ambiente in cui la parte notte rimanderà a un contesto intimo, mentre la parte giorno stimolerà la vita comunitaria, riproducendo ambientazioni tipiche di un quartiere cittadino. L’esterno, sul fronte antistante via Spalti, sarà attrezzato con un giardino protetto, con la possibilità per gli ospiti di svolgere in sicurezza attività all’aria aperta.

«Un grande ringraziamento all'Antica Scuola dei Battuti. - ha detto Venturini a margine della visita - Grazie anche a tutto il personale della struttura e dell'Ipav, che ha dovuto affrontare un periodo difficile come quello che è toccato al personale di tutte le case di riposo. La visita è servita a constatare lo stato di avanzamento dei lavori e concordare con l'ente ulteriori iniziative da svolgere per i nostri cittadini. Ci siamo dati appuntamento per verificare l'andamento degli interventi a settembre e programmare lo spostamento degli ospiti nella nuova ala, più moderna, accogliente, funzionale».