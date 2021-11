Interventi sulla viabilità: risorse del Comune alle Municipalità per realizzare i loro lavori più urgenti

Come per Favaro, l'amministrazione comunale stanzia una somma di 250 mila euro per la riasfaltatura di strade e il rifacimento di marciapiedi nella municipalità di Mestre Carpenedo (sarà lo stesso per tutta la terraferma, quindi Marghera, Zelarino Chirignago, e poi Lido, e infine si arriverà a Venezia centro storico e Isole per interventi appropriati alle necessità specifiche). Anche in questo caso, e con lo stesso orientamento politico, se le risorse sono comunali le istanze arrivano dai quartieri che sanno e indicano urgenze e priorità (Mestre conta 28 consiglieri di municipalià tutti residenti nel territorio). Il Comune ha voluto dare "gambe" all'autonomie territoriali.

A Mestre i 250 mila euro saranno destinati alla riasfaltatura di via Felisati, nel tratto compreso tra via Cavallotti e via Piave, e al rifacimento di quattro marciapiedi lungo via Gobbo, via Villafranca, via Peschiera e via San Fermo, tutte traverse parallele di via Terraglio che formano una specie di pettine. Gli interventi sono stati illustrati questa mattina, venerdì 26 novembre, al municipio di Mestre dall’assessore alla Viabilità Renato Boraso, il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, la presidente della Commissione consiliare Lavori pubblici, Deborah Onisto e il consigliere di Municipalità Christian Rossi. «Su indicazione del sindaco – ha dichiarato l’assessore Boraso – abbiamo deciso di stanziare, in aggiunta alle risorse già previste, un ulteriore milione di euro (diviso per 4 quartieri intanto) per la manutenzione del territorio con interventi di carattere urgente. La somma è stata ripartita equamente affinché ciascuna potesse decidere autonomamente a quali lavori dare precedenza, grazie al continuo contatto con il territorio e alla conoscenza delle diverse criticità. Siamo consapevoli che la Municipalità di Mestre, che è la più grande per estensione e numero di abitanti, ha bisogno di ulteriori finanziamenti, e il nostro impegno per il nuovo anno sarà anche quello di tener conto di questa necessità. Un ringraziamento alla direzione Lavori pubblici per l’attività di supporto nel corso della progettazione degli interventi, predisposizione delle gare, affidamento dei lavori, collaudo e consegna delle opere».

«È stata fatta una valutazione complessiva - ha spiegato il presidente Pasqualetto - verificando le segnalazioni giunte agli uffici della municipalità e considerando le aree in cui da tempo non si interveniva. Con i nostri delegati abbiamo quindi individuato due zone d’intervento dando un importante segnale di riordino dopo numerose comunicazioni della cittadinanza». Un aspetto su cui si è soffermata la consigliera Onisto riguardo all'intervento sulle laterali di via Terraglio su cui si affacciano quartieri residenziali densamente popolati, è che comporterà non solo il rifacimento dei marciapiedi, ma anche la ridefinizione degli stalli di sosta e la sistemazione delle isole ecologiche. «Aspetto più volte sottolineato dai residenti per dare la giusta dignità a quel pettine di strade di fronte alla caserma Matter». «Il criterio – ha aggiunto il delegato Rossi, a nome anche del collega Franco Sambo – è stato quello di operare delle scelte sulla base delle segnalazioni ricevute, cercando di portare a compimento un progetto complessivo di riordino di alcune aree della città».