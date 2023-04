Il parco adiacente a Villa Querini intitolato al poeta Andrea Zanzotto

«Un segnale forte della presenza di Andrea Zanzotto nella nostra città, per dire alle giovani generazioni che ci sono persone che hanno lottato per tutta la vita per raccontare quello che difficilmente si può dire, se non attraverso l’anima e il cuore di ognuno di noi». Con queste parole il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto questa mattina alla cerimonia di intitolazione del parco adiacente a Villa Querini a Mestre, al poeta veneto Andrea Zanzotto.

Durante la cerimonia, alla quale hanno partecipato anche il figlio Giovanni e l’amico Elio Armano, l’associazione “Voci di Carta” ha letto alcune poesie del poeta di Pieve di Soligo: «È un piacere ascoltare le parole di Zanzotto – ha continuato il sindaco – e accolgo la proposta del figlio Giovanni di farne scrivere alcune all’interno del parco, in modo che chi lo frequenta, soprattutto i ragazzi, possa conoscerle. L’intitolazione infatti ha lo scopo di omaggiare uno dei più grandi poeti italiani della seconda metà del Novecento, perché la sua è una poesia di grande innovazione, in quanto nasceva dall’uso del dialetto in chiave rivoluzionaria, rimanendo vicino ai bisogni della gente e portando avanti un grande messaggio ecologista di difesa dell’ambiente e del territorio. Questo era un luogo di degrado – ha aggiunto – ma lo abbiamo restituito alla città e non solo». Il poeta, nel corso della sua vita e della sua carriera, ha saputo affrontare temi di stretta attualità senza mai perdere di vista il territorio e i suoi abitanti, ma anzi interpretandone lo spirito e il carattere.