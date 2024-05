Dieci strade, rotonde e parchi intitolati a chi ha lasciato un'eredità preziosa al territorio

Dieci aree a Mestre intitolate a persone che hanno lasciato un'eredità preziosa al territorio. A don Armando Trevisiol, parroco della chiesa dei santi Gervasio e Protasio di Carpenedo sempre attento ai più deboli e agli ultimi, è stato dedicato il parco in viale Giuseppe Garibaldi nell'area di Villa Franchin. A Giulia Cecchettin, la studentessa vittima di femminicidio l'11 novembre 2023, a pochi giorni dalla discussione della tesi di laurea, è stato dedicato, in base alla delibera di giunta approvata martedì 21 maggio, il nuovo parco di via Oriago inaugurato il 3 maggio scorso. «Esprimo soddisfazione per questa delibera di toponomastica che spazia in più ambiti - commenta l'assessore Paola Mar - Questi parchi saranno luoghi di incontro, riflessione e ispirazione per le generazioni future, affinché non dimentichino mai il valore della vita e dell'impegno sociale».

Un’area verde tra via Mestrina e piazza 27 Ottobre è stata dedicata alla memoria di Dino Lando “Sellier”, imprenditore e artigiano della calzatura che ha saputo unire i suoi studi a Milano e all'Accademia di Belle Arti di Venezia lanciando mode e prototipi e dando vita a creazioni al passo con il cambiamento dei tempi. Una rotonda a Mestre lungo via Tina Anselmi porterà il nome di Elisabetta Caminer Turra, prima giornalista italiana a dirigere un giornale e la palestra della scuola primaria "Fratelli Bandiera" in via Moranzani a Malcontenta sarà intitolata a Lavinia Zandali, prematuramente scomparsa all’età di 9 anni, la cui famiglia si è dedicata a far conoscere la sua malattia e a cercarne cura.

La sala riunioni del padiglione Caccia di Villa Franchin (Biblioteca Centro Donna) prende il nome di Silvia Businello Toro che ha dedicato la vita alla lotta per i diritti delle donne, invece a Lucio Quarantotto, cantautore mestrino, è stata intitolata la viabilità tra piazzale Luigi Candiani e via Giorgio Ferro che si estende fino a via Daniele Manin lungo il parco Giuseppe Urbani de Gheltof. Porterà il nome di Fabio Canciani, allenatore di basket, il campo di Sant’Elena nell’area verde tra viale 4 Novembre, viale Piave e viale Vittorio Veneto. Paolo Bonomi primo presidente della Confederazione nazionale Coldiretti darà infine il nome alla rotonda di via Torino. «Venezia, con questa iniziativa rinnova il suo impegno a promuovere la memoria, la giustizia e la solidarietà nella nostra comunità», spiega l'assessore alla Toponomastica Paola Mar.