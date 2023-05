Pandora cresce e apre alla città, progetto in collaborazione con il padiglione Germania | VIDEO

Dalla Biennale agli spazi del vecchio ospedale Umberto primo di Mestre: gli architetti del padiglione Germania della Biennale Architettura 2023 collaborano per ridare vita all’ex Cup, nel centro della città, che dal 2021 è occupato dagli attivisti del laboratorio Pandora. Con loro anche l'associazione Bellevue di Monaco.

Il padiglione della Germania, dal titolo Open for Maintenance ("Aperto per manutenzione"), approfondisce proprio il tema del riutilizzo degli spazi urbani abbandonati tramite l'occupazione. Nel caso del Pandora, le attività prevedono l’allestimento di un bar con materiale riciclato, illuminazione e lavori di manutenzione. «Affrontiamo il tema delle aree abbandonate in modo concreto, riaprendole alla cittadinanza», spiegano dal collettivo. In programma anche una giornata di eventi per sabato 1 giugno, "Subverted jungle".