Asilo Millecolori, pronto a fine primavera

Lavori iniziati il 16 dicembre in via Catalani per 1.941.000 euro. Prevista una ciclopedonale e la piantumazione di 56 alberi. «Sarà uno dei nidi più grandi dei 27 del Comune»

Sono iniziati il 16 dicembre scorso i lavori per realizzare la nuova sede dell'asilo nido “Millecolori” in via Catalani a Mestre. Venerdì mattina hanno compiuto un sopralluogo al cantiere gli assessori Massimiliano De Martin, all'Urbanistica e Laura Besio, alle Politiche educative. I lavori dovrebbero essere portati a termine entro la fine della primavera, e rendere operativa la struttura per l'inizio del nuovo anno scolastico.

«È prevista – ha ricordato De Martin - la realizzazione di un edificio su un unico piano innovativo dal punto di vista architettonico, grazie all'impiego di materiali di bioedilizia, tutto in legno lamellare, e che utilizzerà fonti di energia rinnovabili. Per consentirne l'accesso da più parti è stato tombinato il fossato retrostante, su cui verrà costruito un passaggio ciclopedonale alberato, grazie alla piantumazione di 56 nuovi alberi. È un intervento che si sviluppa all’interno del più ampio progetto di ampliamento del Parco Piraghetto, così come definito con l’accordo della stazione di Mestre, che prevede il recupero urbano dell’area retrostante lo scalo ferroviario». L'edificio sorgerà sull'ex area cani del parco Piraghetto, che è stato ora spostata a ridosso del campetto da calcio, e raddoppiata nella metratura, con la realizzazione di alcune fontane per l'acqua e la divisione in due distinti spazi: uno riservato ai cani di grande taglia e l'altro a quelli più piccoli.

«L'asilo Millecolori – ha spiegato l'assesore Besio – è uno dei più grandi dei 27 nidi del Comune di Venezia: ospita infatti 60 bambini, seguiti da dodici maestre, più cinque ausiliarie e due cuochi. Lo spostamento dalla vecchia sede (l'ex istituto “Luzzatti”) alla nuova avverrà durante la pausa estiva. I bambini saranno ospitati in una struttura di eccellenza, dotata di tutti i comfort, con ampi spazi, sia interni che di verde. Un intervento molto atteso».