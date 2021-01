Avviata la riqualificazione di piazzale Cialdini con il nuovo ponte sull'Osellino

Il tratto collegherà in sicurezza Riviera Marco Polo con via Poerio. Il progetto comprende aiuole, sistemazione dei marciapiedi e sedute

Sono iniziati oggi, come previsto, i lavori che modificheranno l'aspetto di piazzale Cialdini, punto nevralgico del centro di Mestre e area di interscambio dei mezzi pubblici. Gli interventi dovrebbero fare ordine e garantire maggiore sicurezza alle persone (tante) che quotidianamente si muovono tra via Colombo, via Pio X e, appunto, piazzale Cialdini. Con un'attenzione particolare ai ciclisti.

Il progetto, complessivamente, prevede la realizzazione di un nuovo tratto di percorso ciclopedonale e la riqualificazione urbana dell'area. L'intervento principale è la costruzione di una passerella ciclopedonale sull'Osellino, parallela a via Colombo, che permetterà a pedoni e biciclette di evitare il transito sul ponte esistente di via Colombo: un tratto pericoloso, con corsie strette percorse dal tram e dalle automobili.

Le altre modifiche rientrano nel programma di interconnessione tra le ciclabili già esistenti: tra l'altro viene ricavato un tratto di ciclabile lungo 75 metri tra via Giardino e via San Pio X e, mettendo insieme tutti i "pezzi", si avrà un percorso unico tra Riviera Marco Polo e via Poerio, senza attraversare piazzale Cialdini.

Altri interventi diffusi riguarderanno il contesto e l'arredo urbano: nuove aree di sosta bici in prossimità dei negozi di via S. Pio X, nuove aiuole e sedute in pietra, nuova illuminazione, nuovi parapetti sulle zone pedonali di affaccio al canale; inoltre, rifacimento dei marciapiedi con nuove pavimentazioni e adeguamento delle fermate del bus. Il costo totale dell’investimento è 1,2 milioni di euro, di cui oltre la metà finanziati con fondi europei tramite Pon Metro.