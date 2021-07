Osellino: dal 5 luglio i lavori di infissione delle palancole con limitazione al traffico acqueo

Proseguono i lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale del Marzenego-Osellino a Mestre: il consorzio di bonifica Acque risorgive, che si sta occupando del primo lotto dei cantieri, fa sapere che da lunedì 5 luglio si procederà con l’infissione di palancole nell’area della varice. Ad occuparsi delle operazioni sarà l’impresa appaltatrice Ingegneria Costruzioni Colombrita srl e, per la specifica lavorazione, è coinvolta l’impresa Locapal srl. Anche una parte dell’alveo del canale sarà interessata dai lavori nel tratto più a monte, quindi in prossimità del ponte di via Pertini, e nel tratto più a valle dove si innesterà la varice.

Lavori in corso

I lavori potranno provocare in qualche momento dei disagi alle barche in transito, anche se si cercherà di concludere i lavori nel minor tempo possibile. Le macchine operatrici saranno posizionate sul piano campagna, così che solo il braccio sporga sulla porzione di alveo interessata. Il direttore di Acque risorgive, Carlo Bendoricchio, fa appello ai proprietari delle imbarcazioni chiedendo di transitare a velocità ridotta e utilizzando il lato sulla destra idraulica del canale.

Il progetto

Il primo lotto di lavori prevede il rifacimento di alcuni manufatti, come quello denominato Alle Rotte, la rimodulazione dell’alveo fluviale con la creazione di una varice nel tratto tra i ponti di via Pertini e di via Orlanda, e la ricalibratura del tratto compreso da San Giuliano e la foce di Tessera. Il progetto è finanziato dalla Regione e l’opera, complessivamente, vede uno stanziamento di oltre 26 milioni di euro, di cui 5 milioni per questo primo lotto.