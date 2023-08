Altri tre chilometri di piste ciclabili

Da lunedì al via i lavori in via Miranese e via Ca’ Marcello per la realizzazione di tre chilometri di piste ciclabili. I lavori sono relativi all'intervento di realizzazione di ciclovie urbane (primo lotto) che rientra nel progetto “Rafforzamento mobilità ciclistica”. Si tratta di un investimento di 880 mila euro che porterà al completamento dei lavori che riguardano via Miranese, via Ca' Marcello e via Torino (quest'ultima solo per la messa in sicurezza di 2 attraversamenti ciclopedonali esistenti), entro fine anno.

Per quanto riguarda via Miranese, i lavori interesseranno il tratto compreso tra il cavalcavia di via della Giustizia e la rotatoria di via Trieste compresi nuovi collegamenti trasversali, per una lunghezza di circa due chilometri. L'intervento consiste nella realizzazione, in forma definitiva, delle corsie ciclabili monodirezionali lungo via Miranese, sperimentate durante il Covid, mediante opere di fresatura del manto stradale, asfaltatura, colorazione e segnaletica orizzontale, insieme anche alla realizzazione di nuovi attraversamenti ciclabili colorati. L'esecuzione dei lavori comporterà una parziale riduzione della carreggiata stradale, ma non sono previste interruzioni o limitazioni alla circolazione; si tratta di un cantiere itinerante per limitare al massimo i disagi alla circolazione. Le operazioni di fresatura e asfaltatura verranno eseguite dal 28 agosto all'8 settembre nelle fasce orarie comprese tra le 9.30 e le 12 e dalle 13.30 alle 16.30. I lavori si concluderanno presumibilmente entro fine ottobre.

Per quanto riguarda via Ca' Marcello, i lavori interesseranno il tratto di circa 1,2 chilometri di lunghezza, compreso tra il sotto cavalcavia di Corso del Popolo e via Ticozzi, lungo il quale verrà realizzata, per lo più mediante opere di sistemazione del manto stradale e dei marciapiedi esistenti, colorazione e segnaletica orizzontale, una pista ciclabile bidirezionale funzionale a collegare in sicurezza la stazione ferroviaria con il Campus universitario di via Torino. I lavori saranno eseguiti secondo una logica di cantiere mobile volto a ridurre al minimo le interferenze con la viabilità attuando il solo restringimento della carreggiata.

«I lavori verranno eseguiti a tratti, evitando le ore di punta della mattina, pranzo e sera, subito dopo la fresatura e l'asfaltatura si potrà circolare a doppio senso di marcia nei tratti appena realizzati – commenta l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso – Anche in questo caso l’intervento rientra nel progetto dell’amministrazione di rafforzare la ciclabilità con l’obiettivo di offrire ai cittadini una mobilità “dolce” e sempre più sicura e di consegnare a chi percorre le nostre strade nuovi spazi e nuovi collegamenti da sfruttare».