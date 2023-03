Stadio Baracca, al via lavori di manutenzione per 300mila euro

Una somma pari a 300mila euro per interventi di manutenzione allo stadio Baracca di Mestre. La giunta comunale nelle scorse ore ha approvato il progetto definitivo, dopo le prescrizioni della questura per la messa in sicurezza dell'impianto.

«La posizione centrale dell'impianto sportivo, inserito in un contesto densamente abitato di Mestre, richiede di spostare i tifosi dalle strade adiacenti allo stadio, in aree di prefiltraggio finalizzate appunto al controllo della stessa tifoseria - spiega l'assessore ai lavori pubblici di Venezia, Francesca Zaccariotto -. Per questo il progetto prevede la realizzazione di spazi interni, proprio per evitare che i tifosi, in attesa di accedere alle tribune, sostino lungo le strade. Verrà pertanto rimossa una parte della tribuna metallica sul versante sud per la parte inutilizzabile, inoltre si procederà alla riduzione dei servizi igienici prefabbricati ad oggi non più utilizzati».

I lavori verranno eseguiti durante il periodo estivo e avranno la durata di circa tre mesi. «L'amministrazione continua a investire in infrastrutture sportive di tutta la città per permettere alle società di svolgere al meglio la loro attività - commenta l'assessore allo Sport, Andrea Tomaello -. Il Baracca, in particolare, è luogo storico e centrale di Mestre che vogliamo tutelare e valorizzare e va preservato».