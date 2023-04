Pd e Lega, condanna all'attacco e all'imbrattamento della sede di Fratelli d'Italia a Mestre

«Piena solidarieta? agli amici di Fratelli d’Italia per il vile attacco subito dalla loro sede provinciale e regionale di via Antonio Fradeletto a Mestre», le parole di Sergio Vallotto, segretario provinciale della "Lega Salvini Premier Venezia". «Il Partito Democratico è contrario alla violenza, sotto qualsiasi forma si palesi, per questo saremo sempre pronti a collaborare affinché episodi come questi vengano emarginati», commentano Monica Sambo e Matteo Bellomo, segretari comunale e provinciale del Pd. Condanna al danneggiamento e all'imbrattamento della sede comunale e regionale mestrina del partito della premier Giorgia Meloni, accaduto nella notte fra venerdì e sabato e su cui sono al lavoro le forze dell'ordine, anche da parte dell'onorevole della Lega, Giorgia Andreuzza. «Piena solidarietà a Fratelli d’Italia - interviene - Un vile gesto vandalico con le vetrate scheggiate e una scritta minacciosa. Gesti che riecheggiano anni di terrore che speravamo fossero spariti e alle nostre spalle. La condanna della violenza deve essere sempre ferma: il dibattito politico non si può svilire con simili comportamenti. Anche la Lega in passato ha subito aggressioni simili. La democrazia non può essere messa in pericolo in alcun modo».

In base alle prime verifiche sui segni delle spaccate sarebbe stata usata una bombola da campeggio scaraventata contro le vetrine, poi ritrovata in mezzo alle siepi vicino al condominio. Risulterebbe anche un tentativo di effrazione ma senza intrusione, oltre alla scritta con lo spray: «Fasci assassini». Tutte azioni collegate a una volontà di sfregiare la sede e i simboli politici. «Un atto gravissimo che tutte le istituzioni democratiche devono condannare e che riporta alla memoria i periodi piu? oscuri e violenti di Venezia. La codardia di chi decide di imbrattare, distruggere e minacciare non e? tollerabile. La Lega condanna questo atto che suona come una chiara minaccia all’azione politica di tutto il centrodestra alla guida del Paese - proseguono Vallotto e la segreteria provinciale della Lega - Venezia e? la sua storia democratica fatta di rispetto dell’avversario politico e di valori condivisi non sara? mai intaccata da una piccola minoranza di criminali». Ieri messaggi di condanna del gesto erano arrivati tra gli altri anche dal presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

«La nostra cultura, le nostre idee, il nostro modello di società sono assolutamente opposti alla violenza - aggiungono Sambo e Bellomo - e siamo convinti che il confronto, anche quando aspro, debba sempre svolgersi nei luoghi deputati e con modalità civili. Noi del Partito Democratico abbiamo subito più volte atti di questo tipo nei nostri circoli e conosciamo bene la rabbia e la frustrazione che i nostri militanti - tutti volontari che mettono a disposizione la propria fatica e il proprio tempo per tenere aperte e in ordine le sedi - provano. Quindi con profonda vicinanza e comprensione condanniamo senza remore questo atto stupido e vogliamo giunga alla comunità di Fratelli d’Italia la nostra piena solidarietà». Sui fatti si era pronunciato sabato il nuovo prefetto di Venezia, Michele Di Bari, parlando di «attacco intollerabile alla democrazia».