Morion, Rivolta e Laboratorio Pandora preparano la protesta contro il libro di Adinolfi

Il libro di Mario Adinolfi, "Contro l’Aborto: 17 regole per vivere felici", sarà presentato a Mestre venerdì al Candiani e il Laboratorio Occupato Morion, il collettivo queerwego, il centro sociale Rivolta e il laboratorio climatico Pandora si preparano a far sentire la loro voce.

«Adinolfi invitato a discutere di come le donne dovrebbero e non dovrebbero comportarsi in materia di gestazione e maternità, non è solo un uomo che continua a promuovere una cultura di odio e controllo sui corpi delle donne. È anche un filo-fascista che nel 2022 si è candidato con Simone di Stefano ex segretario di CasaPound. Possiamo accettare che il Centro culturale Candiani promuova la voce di un oscurantista, bigotto, filo-fascista che nel 2023 pretende di avere voce in capitolo sulle scelte di chi ha un utero? - chiedono le associazioni - Possiamo accettare che il Comune si faccia portavoce delle istanze no-choice? - e lanciano le proteste - Venerdì saremo a Mestre centro per impedire con tutte le nostre forze che i luoghi della città lascino spazio a chi continua a promuovere cultura e politiche contro la nostra libertà di scelta».

La legge 194

Una norma che secondo le associazioni che si prepaano a manifestare contro il libro di Adinolfi e la presentazione, non basta. «Vogliamo decidere liberamente se essere madri o meno - affermano - Abbiamo bisogno di più sanità, più servizi, nessun obiezione di coscienza in merito all'interruzione di gravidanza. Chi attacca il diritto all'aborto "in difesa della vita" sono le stesse classi politiche che tagliano i servizi al welfare, alla sanità pubblica, alle agevolazioni economiche e non solo, in favore della genitorialità consapevole e voluta. Nemic* della vita non è chi decide di abortire, è chi si riempie la bocca di falsità ideologiche mentre attacca i corpi delle donne promuovendo controllo e colpevolizzazione, anziché educazione e tutele. Ci vediamo venerdì sera. Adinolfi? Anca no».