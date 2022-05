Spazi per lo Stefanini. «Scuola Baracca inadeguata, già individuate altre sedi praticabili»

La Città metropolitana, competente per il liceo Stefanini di Mestre, è al lavoro per trovare i nuovi spazi necessari per far fronte al grande aumento delle iscrizioni all'istituto. Le 7 aule in più richieste dalla scuola sono state individuate in altri plessi scolastici adiacenti, in particolare 4 aule al Barbarigo e 3 al Foscari. Si parla di una distanza al massimo di 100 metri, che quindi non costituirebbe un grosso disagio negli spostamenti del personale scolastico. Inoltre, se questi spazi non fossero sufficienti, l'ente sta valutando l'utilizzo della ex sede dell’Ufficio scolastico provinciale, un altro edificio che si trova sempre nella stessa “cittadella scolastica” del quartiere Pertini, dunque facilmente accessibile.

«Non è corretto - riferisce l'ente metropolitano - dire negli ultimi mesi che non ci sia mai stato né dialogo né risposte alle richieste formulate. Anzi, è stato l’opposto, anche nell’individuazione delle soluzioni che, come incalzato da personale docente e genitori, non costringeranno gli studenti a migrazioni in altre sedi». Sono state prese in considerazione altre possibilità, come quella della ex elementare Baracca di via Tevere, con il coinvolgimento del Comune. Ma, come spiegato dalla Città metropolitana, l'idea è risultata non percorribile, non solo per una questione logistica ma soprattutto economica: le aule, per essere idonee a ospitare studenti di scuole superiori, dovrebbero essere sottoposte a lavori di ristrutturazione. Gli spazi della Baracca, invece, tornerebbe utile nel caso venissero confermati i due progetti Pnrr per i Nidi comunali Coccinella e Pinocchio: la ex elementare potrebbe accogliere a turno (2024 e 2025) i 40 bambini in caso di demolizione e ricostruzione del loro attuale Nido.