Stefanini, trovata una soluzione condivisa: 150 studenti andranno in trasferta al Barbarigo

Sette aule al secondo piano dell’istituto Barbarigo di Mestre con ingresso esclusivo: è la soluzione individuata dalla Città metropolitana per dare risposta alla necessità di ulteriori spazi per il liceo Stefanini, dopo il boom di iscrizioni registrato per l’anno scolastico 2022-2023. Una scelta condivisa con la dirigente dello Stefanini Mirella Topazio, alla quale si è giunti grazie all’impegno e al lavoro dei dirigenti e tecnici metropolitani e, soprattutto, alla disponibilità della dirigente scolastica del Barbarigo, professoressa Rachele Scandella.

La stessa Città metropolitana si occuperà, a partire da lunedì, di effettuare una serie di piccoli interventi di manutenzione al secondo piano del Barbarigo con dei lavori di ripristino dei bagni, dell’impianto elettrico e della pavimentazione. Le 7 aule destinate ai circa 150 studenti delle classi 3^ e 4^ dello Stefanini saranno pronte per il nuovo anno scolastico con l’allestimento concordato con la direzione scolastica dello Stefanini. Non ci sarà commistione tra gli studenti dei due istituti perché gli alunni dello Stefanini avranno un loro ingresso dedicato, come anche i docenti, e gli spazi saranno esclusivi. Garantito anche un passaggio ai prof. per accedere dalla sede principale dell’istituto, che dista qualche centinaio di metri.

«Poter disporre di questi spazi - commenta soddisfatta la dirigente Topazio - mi consente di programmare il prossimo anno scolastico in maniera adeguata e senza grandi rivoluzioni per la dislocazione degli studenti. Un ringraziamento - conclude - alla Città metropolitana, al sindaco Brugnaro e alla collega Rachele Scandella».