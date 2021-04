Lite tra spacciatori degenera: due feriti all'ospedale

Due cittadini stranieri sono finiti al pronto soccorso dopo una violenta lite in via Aleardi, durante la quale è spuntato un coltello

Prima le urla, poi la situazione è degenerata ed è spuntato un coltello. Ci è voluto l'intervento della polizia per interrompere una violenta lite tra due cittadini stranieri nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Aleardi a Mestre.

I due, entrambi tunisini e legati al mondo dello spaccio di droga, noti alle forze dell'ordine, sono arrivati alle mani e durante la discussione è spuntato anche un coltello. Entrambi si sono feriti e sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo per essere medicati. Solo tagli lievi per tutti e due, principalmente alle mani.