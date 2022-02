Lite violenta in via Carducci, arriva la polizia locale

Una lite violenta ha creato trambusto in via Carducci a Mestre nella serata di ieri, 6 febbraio. Per riportare la quiete sono intervenute le pattuglie della polizia locale, che hanno identificato i due uomini coinvolti e alla fine hanno denunciato uno di loro. L'episodio si è verificato in corrispondenza di un bar lungo il sottoportico nelle vicinanze dell'incrocio con via Mazzini, zona già nota per vicende violente. I due, forse alterati dall'alcol, si sono affrontati prima verbalmente e poi sono passati alle mani. La situazione ha attirato l'attenzione di residenti e passanti, così come quella delle forze dell'ordine. Gli agenti arrivati sul posto hanno bloccato i litiganti, uno dei quali si sarebbe scagliato anche contro di loro e per questo si è preso una denuncia per il reato di resistenza.

Sempre nella giornata di domenica la polizia locale è stata impegnata anche al parco Bissuola, dove le pattuglie antidroga hanno arrestato uno spacciatore. Quando la radiomobile del reparto cinofilo lo ha avvistato lui ha cercato di nascondersi, inutilmente: è stato bloccato, il cane ha fiutato qualcosa e dalla perquisizione sono saltate fuori trenta barrette di hashish. Il pusher ha passato la notte in cella, in attesa di comparire davanti al giudice. L'arresto è stato commentato dal sindaco Luigi Brugnaro, che si è complimentato con la polizia locale: «Grazie ragazzi per l’impegno - ha scritto in un post - In questo periodo c’è uno scoppio di teppismo, furti nelle case e nei negozi. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi nel controllo del territorio. Grazie anche ai cittadini per le segnalazioni».