Litiga con la compagna ed evade dai domiciliari, poi si consegna: arrestato

Dopo aver litigato con la compagna è uscito di casa, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari. Poco dopo, è stato lui stesso a chiamare il 112, per avvisare i carabinieri della violazione. È stato portato in carcere nei giorni scorsi un 32enne di nazionalità tunisina, fermato in centro a Mestre.

I militari sono intervenuti poiché lo straniero, a seguito di una lite con la sua convivente, ha abbandonato l’abitazione in cui avrebbe dovuto rimanere in detenzione domiciliare, misura alternativa al carcere che gli era stata concessa dopo una condanna per maltrattamenti nei confronti della precedente compagna. Rintracciato immediatamente poco distante, è stato bloccato. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.