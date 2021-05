Il mercato di Mestre ora ha un suo logo (e un defibrillatore)

Il mercato coperto di Mestre, inaugurato a novembre 2019, ora ha un suo logo: un tondo con al centro una "M" che richiama la copertura in legno e che costituisce la lettera iniziale della parola mercato, della parola "Mestre" e del nome del patrono della città, San Michele. Lo ha presentato oggi l'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga in una cerimonia durante la quale è stato anche installato un nuovo defibrillatore, dono dell'associazione per il commercio e la microimpresa Goia Fenapi in collaborazione con gli ambulanti del mercato. Gli operatori impareranno a utilizzarlo grazie a un corso che sarà tenuto dalla guardia costiera ausiliaria e dalla società nazionale di salvamento.

«Il mercato è il cuore pulsante della città - ha commentato Costalonga - e questo logo ne rappresenta la forza e la volontà di ripartenza. Già da domani il logo accompagnerà tutte le iniziative che ci sono in programma da ora in avanti, in modo da essere anche un punto di riferimento per i cittadini e per gli operatori del settore». «Con questo gesto – ha aggiunto il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto – vogliamo dare un segnale di ripartenza per Venezia e per l’Italia. Il logo darà gambe a nuove idee e nuove iniziative, anche grazie a "Fai Centro", il distretto del commercio di Mestre, Gazzera, Zelarino, Marghera e Malcontenta, che avranno come fulcro il commercio ma coinvolgeranno tutta la città».