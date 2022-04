Imprese innovative e nomadi digitali: il lavoro smart negli spazi di M9

A Mestre è entrato in funzione in questi giorni il business center HiVe M9, complesso di spazi per il lavoro smart allestito al secondo piano del chiostro di M9, con accessi da via Poerio e via Pascoli. Un luogo ideato e strutturato secondo una concezione moderna di lavoro, con uffici modulabili, aree meeting, spazi comuni e co-working, il tutto con un pacchetto di servizi chiavi in mano. In totale sono 600 metri quadri nei quali si sono già insediate tre realtà imprenditoriali: la multinazionale americana Sas, specializzata in software analytics, il laboratorio Esg (environmental, social and corporate) di Intesa Sanpaolo e l'agenzia di eventi 2GM.

Un cambio di rotta rispetto ai progetti iniziali della Fondazione di Venezia, che aveva ipotizzato di dare le superfici in affitto ad attività commerciali. La nuova configurazione ha richiesto un cambio di destinazione e alcuni interventi interni, per una spesa di circa 300mila euro. Il risultato è ammirevole: uffici rinnovati con travatura a vista, ambienti luminosi, finestre affacciate sul chiostro interno e su via Poerio.

A spiegare il funzionamento del business center è Ilaria Muzzati, referente e ideatrice del progetto: «È un luogo che ha uno spirito e una vocazione ben precisi, un centro di innovazione e business dove viene dato ampio spazio alle opportunità di condivisione tra gli ospiti. Il vecchio modo di lavorare statico non funziona più, lo abbiamo visto con la pandemia: quindi abbiamo pensato a degli spazi elastici, che possono essere variati e rimodulati in base alle necessità delle aziende». Di qui la scelta di proporre un pacchetto pronto all'uso: «Non offriamo un contratto di affitto bensì un canone di servizio, che è più flessibile e permette alle imprese di lavorare senza pensare ad altre incombenze». Sono previsti anche il servizio di segreteria, la figura del community manager, l'organizzazione di corsi e, più avanti, una piattaforma web per la prenotazione degli spazi.

Un modello in piena espansione e per il quale le aziende stanno mostrando sempre più interesse, anche a Mestre. «Al momento - specifica Muzzati - il 55% degli spazi è già affittato, mentre per un altro 18% siamo in fase avanzata di trattativa». E l'intenzione è di rivolgersi ad un target ancora più "ibrido" e orientato ai lavori del futuro: «Penso ai nomadi digitali, una categoria sempre più diffusa che permetterebbe di accogliere giovani talenti in spazi appositamente pensati per loro».

Per Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia e di M9D, il progetto rappresenta «un ulteriore, determinante tassello che conferma la filosofia e lo stile operativo di HiVe M9: un innovativo ecosistema in cui le professionalità di settori anche molto diversi tra loro potranno valorizzare le proprie specificità e avere l’opportunità di creare connessioni con le quali condividere esperienze e modalità»: una visione «perfettamente in sinergia con quella della piattaforma Venywhere, presentata ieri, che porta giovani lavoratori a Venezia». «Il chiostro, un po' alla volta, si sta riempiendo del tutto - conclude Bugliesi -. Nelle prossime settimane verrà aperto anche il ristorante, per l'autunno contiamo di essere a regime».