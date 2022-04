M9, nuovi allestimenti per bambini e aperture estive fino a sera

L'esposizione permanente di M9 si rinnova, e lo fa guardando soprattutto ai più piccoli. Negli spazi del museo di Mestre, tra proiezioni e dispositivi tecnologici, si fanno spazio anche disegni, giochi e installazioni colorate: otto tappe a misura di bambino, in particolare della fascia dai 4 a 9 anni di età. Il direttore Luca Molinari ha presentato la novità oggi, 5 aprile, spiegando: «Ci siamo resi conto che era una mostra "vietata ai minori", mancavano aree e attrazioni dedicate ai bimbi. In un museo costituito quasi esclusivamente da contenuti multimediali, abbiamo voluto inserire elementi fisici che sono fondamentali nella fase di apprendimento e che aiuteranno anche loro a conoscere la storia del Novecento».

M9 Kids è quindi un percorso ibrido, analogico e digitale, che si sviluppa attraverso le otto sezioni tematiche del museo e che permette di avventurarsi nel passato recente d’Italia. Nove clip a cartoni animati e le nuove mascotte del museo (Molla9 e Molletta, disegnate da Camuffo Lab) accompagneranno i piccoli ospiti nella visita, con attività analogiche che introducono i temi del museo e spunti di riflessione sulla società. «Il risultato - dice Maria Vittoria Alfieri, esperta di digital education - è un’esperienza da vivere, con testa, mani e tecnologia: un percorso attraverso il secolo in cui affondano le radici di ciò che siamo oggi, per imparare a diventare cittadini attivi e riflettere sui principi dell’educazione civica, imprescindibili per costruire una società inclusiva e multiculturale».

In questi giorni esordisce anche Mestre, città dei bambini, festival che avrà cadenza annuale: per l'"edizione zero", nel weekend del 9 e 10 aprile, è in vista un programma di laboratori e giochi per bambini dai 6 ai 12 anni, con esposizioni e macchine per disegnare. I partecipanti potranno cimentarsi in 10 workshop ideati da esperti di arte e design che si svolgeranno tra il chiostro e le piazzette attorno al museo.

Sono alcuni dei segnali che M9 sta lanciando per intrecciare un legame più stretto con la città e con i suoi visitatori: un'altra idea, che dovrebbe concretizzarsi nel periodo estivo, è quella spostare in avanti gli orari di apertura e consentire l'ingresso al museo fino alle 22, creando contemporaneamente eventi adatti ad un pubblico di giovani, come aperitivi e dj set in terrazza. E anche, magari, coinvolgere maggiormente negozi e alberghi per promuovere il museo tra i turisti che alloggiano a Mestre.