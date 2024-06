Truffe agli anziani, arrestati madre e figlio

Lei entrava in casa, presentandosi come medico incaricato, e derubava le vittime. Suo figlio faceva il "palo", aspettandola in macchina. I carabinieri della compagnia di Mestre hanno arrestato una donna di 58 anni e il figlio di 23, responsabili di un furto e di un tentativo non andato a buon fine.

La coppia adottava sempre lo stesso modus operandi, con la 58enne che si fingeva un'operatrice incaricata dal medico di accertare le condizioni di salute delle vittime. I militari sono riusciti ad avere riscontro su due casi: uno avvenuto a Mestre, ai danni di una 90enne alla quale sono stati subati 600 euro, e il secondo a Mirano. In questo caso si tratta di un tentativo di furto non riuscito nei confronti di una 89enne. La segnalazione dei due episodi ha permesso a una pattuglia della stazione di Mirano di intercettare l’auto con a bordo i due presunti autori dei reati e di bloccarli all’altezza della tangenziale di Mestre. A seguito della perquisizione veicolare e personale sono stati trovati 2mila euro, presumibile provento di furto e posti sotto sequestro. Madre e figlio sono stati arrestati e accompagnati in carcere.

