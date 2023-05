Oltre mezz'ora di massaggio cardiaco, uomo in fin di vita portato all'Angelo

Intervento verso le 17 di ieri pomeriggio in via Trentin, zona Piraghetto, dove un uomo si è sentito male e si è piegato a terra davanti ai passanti che hanno subito cercato aiuto. È successo all'improvviso, le persone si sono accorte che la persona stava male ed era incapace di rialzarsi a terra, e hanno iniziato a chiamare i soccorsi. La polizia locale già nei pressi della stazione di Mestre è intervenuta dando poi supporto agli operatori sanitari del Suem per una rianimazione andata avanti per più di mezz'ora.

Un massaggio cardiaco che ha impegnato a lungo gli operatori e alla fine ha dato qualche speranza a quest'uomo sui cinquant'anni, di origini orientali, caricato in fin di vita in ambulanza e portato all'Angelo di Mestre. Un malore non collegato all'assunzione di droga quello che ha colto il cittadino orientale: la persona defibrillata sul posto è stata poi centralizzata all'ospedale di Mestre e portata in area rossa, in gravi condizioni, con un ricovero in prognosi riservata.