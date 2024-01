Esce dall'auto per un malore, si accascia a terra e muore

Si sente male e perde la vita scendendo dal veicolo. Era sembrato un incidente, i passanti hanno visto un uomo a terra tra via Rielta e via Casona, domenica mattina verso le 10, e hanno chiamato i soccorsi. Si era pensato all'investimento di una persona per strada ed è scattato l'allarme. Sul posto la pattuglia più vicina delle forze dell'ordine e l'ambulanza del Suem 118, accorse con gli operatori per le prime cure.

Nessun altro veicolo coinvolto, dai primi accertamenti, solo la Fiat 500 da cui è sceso il conducente accasciandosi subito dopo a terra e perdendo conoscenza. Si tratta di un anziano di 74 anni, dalle informazioni, sottoposto alle manovre di rianimazione degli operatori sanitari a lungo, prima che il medico ne constatasse la morte. Per l'uomo non si è potuto fare più nulla. Sulla salma è stata adagiato un telo, a terra, in attesa dei rilievi e del trasferimento del corpo. L'ipotesi è quella del decesso dovuto a un malore improvviso che ha colto l'autista della 500 mentre era al volante.