Russia - Ucraina, decine in piazza a Mestre in segno di solidarietà: «No alla guerra»

«La solidarietà a chi in questo momento è sotto le bombe non può fermarsi: non lasciamo sola la popolazione civile e facciamo sentire a chi questa guerra la fa e la vuole che le persone comuni vogliono la pace». Sono le parole pronunciate a Mestre sabato pomeriggio in occasione di una manifestazione organizzata in segno di solidarietà per gli scontri in Ucraina.

Decine le persone che si sono riunite in piazza Donatori di Sangue. Mercoledì 2 marzo, alle 19, in piazza San Marco è prevista un'altra manifstazione, come le centinaia che si stanno svolgendo in moltissimi paesi e città: «Riempiamo la piazza simbolo della nostra città con un messaggio chiaro: No alla guerra, sì alla pace».