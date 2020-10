In centinaia in piazza Ferretto a manifestare contro il nuovo Dpcm

Ristoratori, agenti di viaggio, guide turistiche, gestori di bar e locali, lavoratori del mondo dello spettacolo e del gioco d'azzardo. Erano in centinaia, venerdì pomeriggio, a manifestare in piazza Ferretto a Mestre contro le nuove chiusure disposte dal Governo con l'ultimo Dpcm firmato nella notte tra sabato e domenica dal premier Giuseppe Conte.

Una manifestazione che ha seguìto molte altre in tante città d'Italia e che, però, è stata pacifica. Massiccia la presenza delle forze dell'ordine, che hanno tenuto sotto controllo la situazione prima, durante e dopo l'incontro. I manifestanti hanno presidiato la piazza per alzare la voce contro il Governo come categorie maggiormente danneggiate dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19. Il messaggio è quello che si ripete in tutto il Paese da giorni: «Vogliamo lavorare».

Già il giorno prima, in centro storico a Venezia, una rappresentanza di ristoratori si era unita in un altro sit in di protesta e, venerdì mattina, lo stesso ha fatto un gruppo di lavoratori dello spettacolo. In serata, è prevista un'altra manifestazione in piazzale Donatori di Sangue a Mestre da parte degli studenti che chiedono maggiore attenzione e potenziamento dei trasporti pubblici.