«Di scuola-lavoro non si può morire»: il sit-in degli studenti in centro a Mestre

Erano circa duecento studenti, questa mattina, a manifestare in piazzale Cialdini a Mestre per denunciare la morte del 18enne Lorenzo Parelli, avvenuta nell'ultimo giorno di apprendistato in una fabbrica metalmeccanica della provincia di Udine. Un sit-in organizzato a livello nazionale e a cui hanno partecipato decine di collettivi e movimenti studenteschi in tutta Italia. «Di scuola-lavoro non si può morire»: è questo lo slogan della mobilitazione con cui i giovani attivisti hanno voluto puntare il dito contro «un modello che insegna agli studenti che è normale lavorare gratis, senza diritti e senza sicurezza».

«Il governo non si è espresso e nemmeno il ministero, - spiegano dal Coordinamento studenti medi - e se nessuno dice nulla su un episodio così grave, noi giovani dobbiamo far sentire tutta la nostra indignazione. Se non si dà importanza a questa morte, questo sistema scolastico non funziona».

Alla manifestazione era presente anche una delegazione Cobas che interroga «tutto quel mondo della formazione professionale e della scuola che ha accolto acriticamente la pratica di allontanamento di giovani studenti e studentesse dalle aule scolastiche per metterli a disposizione come manovalanza di aziende private. L'incidente si è verificato in un centro di formazione professionale, ma avrebbe potuto capitare in qualsiasi scuola secondaria, da quando la controriforma renziana ha imposto l’obbligatorietà dei percorsi scuola-lavoro».

A questo proposito, il sindacato chiede sospensione dei percorsi di scuola-lavoro nell'anno in corso, revisione dei percorsi formativi nei centri di formazione professionale, stop agli stage gratuiti, formazione specifica sul posto di lavoro dopo la fine del percorso di studi.