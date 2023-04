Maratonina di Mestre: il ricavato all’Avapo e ad Emergency

Il ricavato della Maratonina di Mestre è andato anche quest'anno a sostegno di due realtà associative del territorio: l’Associazione volontari pazienti oncologici Avapo di Mestre e il Poliambulatorio Emergency di Marghera.

La consegna dei contributi è avvenuta lunedì sera al Municipio di Mestre alla presenza del vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, dell’assessore alla Promozione del Territorio, Paola Mar, del presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, e del Comitato tecnico organizzativo della Maratonina: Ambra Trevisanato, Franco Sambo, Luciano Zennaro, Simone Mestriner, Loris Mognato.

La gara podistica, che si è svolta il 18 settembre scorso, ha permesso di raccogliere fondi per 7 mila euro, che sono stati ripartiti tra le due realtà. Due assegni da 3.500 euro che aiuteranno l’associazione che si prende cura, con assistenza a domicilio, dei pazienti oncologici ed Emergency che a Marghera gestisce un ambulatorio aperto, gratuitamente, alle persone bisognose.

«Questa donazione è il frutto della partecipazione di tante persone che hanno voluto stare insieme, correre, praticare sport e fare qualcosa di buono per gli altri, un’iniziativa che ci rende orgogliosi», ha detto il vicesindaco, che ha annunciato per la prossima estate un ricco calendario di eventi, non solo sportivi, che consentiranno di rendere vivo il territorio comunale, contribuendo alla valorizzazione del mondo associativo cittadino. L’assessore Mar, il cui assessorato ha la delega alla programmazione degli eventi del calendario “Le città in festa” ha evidenziato l’impegno per la promozione di manifestazioni e iniziative articolate su tutto il territorio comunale e senza sovrapposizioni. Un ringraziamento è andato a tutti i volontari che hanno reso possibile la manifestazione e agli operatori di Protezione civile. Nel corso dell’appuntamento è stata annunciata anche la data della prossima edizione della Maratonina, la 14esima: si svolgerà domenica 17 settembre con partenza e arrivo in piazza Ferretto.