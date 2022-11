Martella porta la questione di via Piave in Parlamento

Violenza e criminalità in via Piave a Mestre finiscono in Parlamento, con un'interrogazione a risposta urgente del senatore e segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella. «Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dica cosa intende fare», si legge. Aggressioni, botte, scippi, furti e rapine. E in due settimane tra fine ottobre e inizio novembre 7 accoltellamenti nel quartiere Piave e al Parco Albanese hanno portato altrettante persone all'ospedale, ferite quasi sempre durante le gurriglie per il controllo dello spaccio.

«Il crescendo di eventi molto gravi, riconducibili a un diffuso spaccio di droga e al controllo del territorio da parte di vere e proprie organizzazioni criminali, impone al governo di intervenire per garantire a Mestre un pieno ripristino della legalità, che non va commisurato solo in termini di repressione ma anche di riqualificazione e rilancio del territorio - si legge nel testo dell'interrogazione di Martella - Mestre è il territorio italiano che registra il maggior numero di morti per overdose. Nonostante una rilevante presenza di forze dell’ordine e l’impegno da loro profuso, si riscontrano situazioni di oggettiva criticità come denunciato spesso dai residenti, da organizzazioni di cittadini nonché da parte di numerose organizzazioni sociali presenti sul territorio. In particolare, le maggiori criticità si registrano nell'area che va dalla stazione di Mestre a ridosso di Piazza Ferretto e analogamente lato Marghera».

I residenti della zona, esasperati, hanno inviato esposti e appelli alle istituzioni chiedendo misure straordinarie per la sicurezza delle persone, delle case e delle attività, danneggiate e violate sistematicamente da spacciatori, sbandati e malviventi. Non si contano gruppi e comitati della zona che si sono formati anche con l'intenzione di osservare e riportare i fatti per denunciare la situazione. Martella evidenzia inoltre come «appare necessario predisporre urgentemente anche sulla base delle risorse provenienti dal Pnrr interventi di riqualificazione urbana a partire dalla zona della stazione di Mestre».

Di qui la richiesta al ministro Piantedosi di rendere note le intenzioni del governo su tre precisi obiettivi. «Attivare in tempi rapidi un tavolo istituzionale, coinvolgendo anche tutte le organizzazioni civiche e sociali, per individuare una serie di interventi; disporre un ulteriore potenziamento, anche in coordinamento con la polizia locale, della presenza delle forze dell’ordine in termini di mezzi e uomini; approntare progetti di welfare finalizzati al potenziamento dei servizi, a partire dai Sert, anche con il ricorso a nuove e più qualificate figure professionali, nonché al recupero e reinserimento delle persone vittime di dipendenza da sostanze».