Massimo Gorghetto eletto presidente di Confcommercio Mestre

Massimo Gorghetto, 67 anni, noto panificatore, già presidente provinciale di categoria, è stato rieletto per i prossimi cinque anni alla guida di Confcommercio Mestre che conta mezzo migliaio di iscritti e rappresenta oltre 2mila addetti. La decisione è arrivata ieri, in occasione del consiglio direttivo, durante il quale sono stati definiti anche i componenti di giunta: Roberto Chiesura (bar mercato ittico), a cui è stata attribuita la carica di vicepresidente, Stefano Maguolo (negozio Campana), Alberto Pietroni (calzature Falier) e Alessandro Scarpa (agenzia di comunicazione Bengala). Fanno parte del Consiglio direttivo anche Roberto Ciriotto (bar Perla), Marko Jovancic (ristorante Itaria), Silvia Peruzzo Meggetto (negozio Meggetto), Nicolò Toffolo (motonavi Barracuda) e Paolo Zaramella (agente di commercio).

Per Gorghetto, che nello scorso mandato era subentrato “in corsa” al predecessore dimissionario Doriano Calzavara, si tratta della prima elezione al vertice di Confcommercio Mestre, un risultato che accoglie con queste parole: «Ringrazio i colleghi che hanno ritenuto di scegliermi per la presidenza. Io sono un soldato semplice in trincea che lavora e lavorerà per il bene del commercio di Mestre. È una fase storica difficile, lo sappiamo tutti. Per questo c’è bisogno di unità d’intenti, fare squadra e remare dalla stessa parte». I negozi di vicinato, in particolare, soffrono, con la crisi economica che può acuire le difficoltà dovute alla concorrenza della grande distribuzione. «Nessuna città come Mestre ha una concentrazione di centri commerciali così elevata nella prima cintura urbana – commenta Gorghetto –. Girerò per sentire la voce dei commercianti e raccoglierne le istanze mentre, d’altra parte, se c’è bisogno tutti sanno dove potermi trovare. È indubbio che senza negozi di vicinato la città perde di vivacità e attrattività, e non è un discorso che riguarda solo piazza Ferretto o il centro, ma tutti i quartieri e anche le zone più decentrate di Mestre. La città sta attraversando un momento delicato per gli episodi di criminalità e di degrado: ecco, queste situazioni si contrastano anche con una rete di attività di prossimità, le stesse che durante la pandemia, e in particolare nei lockdown, hanno aiutato la gente per fare le spese e hanno tenuto accesa la linfa vitale della città. Sono presidio di legalità».

Gorghetto guarda anche al Natale che arriva: «Il Comune ha organizzato delle ottime manifestazioni, a partire dalla stessa piazza Ferretto dove è stato installato un addobbo elegante, segno di una grande città. Bene anche le iniziative diffuse sul territorio. E saggia, mi pare, sia la decisione di gestire le luminarie di modo da non spendere di più dell’anno scorso in elettricità: spegnerle dall’Epifania a Carnevale è un buon compromesso». Infine, il rieletto presidente conferma che a settembre tornerà in piazza Ferretto la Festa del pane, che nelle prime due edizioni ha avuto un successo superiore alle aspettative, e annuncia: «Stiamo definendo col Comune un evento straordinario, che ci piacerebbe ufficializzare prima delle feste come nostro regalo per Mestre».