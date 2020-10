Malore fatale, commerciante muore a 37 anni

«Non ci sono parole. Ci mancherà la sua gioia, la sua musica, la sua voglia di vivere con e per la natura, ci mancherà la sua parola giusta, ci mancherà...». E' uno dei tantissimi messaggi che, martdì pomeriggio, sono stati postati sui social network dopo l'improvvisa scomparsa di Mauro Baratto, commerciante di 37 anni che gestiva dal 2014 un'attività a Marghera, la Hemp Town in via Castelli che commercia artigianato locale, cd, incensi, t-shirt e semi vari.

Mauro, di Noale, secondo le prime informazioni avrebbe accusato un malore in mattinata, proprio mentre si trovava in negozio. A nulla sono valsi i tentativi da parte degli operatori sanitari di rianimarlo: il suo cuore ha smesso di battere. «La sua energia si espandeva in questa terra», scrive Pasquale, un conoscente. E, insieme a lui, sono moltissimi a ricordare il 37enne. «Un’anima bella e generosa», aggiunge Giulia. La natura, la musica, le persone: Mauro Baratto, come raccontano i suoi amici, aveva tante passioni che tutti ricordano con l'affetto che si prova per una persona unica, umile e coraggiosa. Nei prossimi giorni sarà fissata la data del funerale.