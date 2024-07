«Assenze ingiustificate»: aperto procedimento disciplinare. Medico di base si dimette

L'Ulss 3 ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un medico di famiglia che fino a mercoledì scorso esercitava in convenzione nel centro di Mestre. La procedura è stata avviata lo scorso 28 maggio dopo una prima segnalazione da parte di pazienti, alla quale ne sono seguite una decina nel corso delle settimane.

La problematica riguarderebbe, nello specifico, le assenze ingiustificate del professionista, che risulta incensurato e che, nel frattempo, ha dato le sue dimissioni il 3 luglio scorso. L'azienda sanitaria, per garantire la gestione dei pazienti, già a suo tempo aveva ha chiesto e ottenuto da subito la proficua collaborazione degli altri medici di famiglia operanti nella stessa medicina di gruppo, che l'avevano sempre sostituito. «A tutela della continuità del servizio, il professionista è stato sostituito già dal giorno successivo alle dimissioni, giovedì 4 luglio, con un gruppo di quattro medici di continuità assistenziale che garantiranno la presa in carico dei pazienti fino all’arrivo del prossimo titolare - spiegano dall'Ulss 3 -. Gli utenti vengono correttamente avvisati del cambiamento con i canali consueti dell’azienda sanitaria e della medicina di gruppo». «Gli uffici competenti dell’Ulss 3 stanno verificando la vicenda in ogni suo aspetto, e hanno provveduto a segnalare con gli atti dovuti quanto fino ad ora emerso».