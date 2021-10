Chirignago, medico di famiglia sospeso per non essersi vaccinato

Il medico di famiglia Renzo Cacciolato, con ambulatorio a Chirignago (via Miranese 233), è stato sospeso dall'Ulss 3 «fino a nuova comunicazione» per non essersi sottoposto a vaccinazione anti Covid. Il provvedimento è arrivato al termine della procedura prevista dal decreto legge dell'1 aprile, poi convertito in legge il 28 maggio ("misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici"), che prevede l'obbligo della vaccinazione per tutti gli operatori e gli esercenti delle professioni sanitarie. Il dottor Cacciolato ha lavorato regolarmente fino a qualche giorno fa. Nelle ore scorse, all'ingresso del suo studio è stato affisso un avviso agli utenti.

L'Ulss 3 si è attivata per offrire un'alternativa agli utenti, perlopiù residenti nelle aree di Chirignago, Zelarino e Gazzera. È stata verificata la disponibilità di altri medici di medicina generale, che potranno accogliere nuovi pazienti fino a quando perdurerà la sospensione del collega. L’azienda sanitaria ricorda quindi agli assistiti, avvisati anche direttamente, che possono scegliere un diverso specialista con una delle seguenti modalità: