Al laboratorio Pandora un mercato di libri scolastici usati contro il caro prezzi

I giovani del laboratorio Pandora, ricavato negli spazi occupati dell'ex ospedale Umberto I di Mestre, organizzano un mercatino di libri usati in vista dell'avvio dell'anno scolastico, in programma il 13 settembre. L'obiettivo è aiutare le famiglie ad abbattere le spese per la scuola: «Ancora una volta ci troviamo a dover spendere diverse centinaia di euro tra abbonamenti di mezzi, materiali scolastici e non solo - spiegano -. Quest’anno andare a scuola costerà quasi 100 euro in più a testa perché, puntualmente, il prezzo dei libri è salito, rendendo l’istruzione qualcosa a cui sempre meno persone possono accedere».

Il mercatino si terrà a Pandora, in via Antonio da Mestre 12, nel corso di quattro giornate: lunedì 11 e martedì 12 settembre dalle 9.30 alle 18, giovedì 14 e venerdì 15 settembre dalle 14 alle 18. Il collettivo invita gli studenti a partecipare, vendendo libri non più utilizzati e comprando quelli necessari per il nuovo anno scolastico.

«Andare a scuola non può essere un privilegio per pochi - aggiungono dal laboratorio Pandora -. Dal primo giorno il governo Meloni ha dichiarato che avrebbe incentivato l’istruzione privata e facendo questo continuava a tagliare i già scarsi fondi all’istruzione». Critiche anche al bonus libri, che in Veneto spetta ai nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro per un importo fino a 200 euro: «Praticamente è inaccessibile alla maggior parte degli studenti», commentano.