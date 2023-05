In via Piave si sperimenta la pedonalizzazione con mercatini ed eventi

A breve potrebbe partire un progetto sperimentale per portare nuova vitalità in via Piave a Mestre. L'idea, presentata oggi dall'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, è di istituire un mercato del modernariato con cadenza bisettimanale nella parte centrale della via, chiudendo la strada al traffico dalla chiesa alla rotonda: l'iniziativa, se il progetto sarà approvato, sarà accompagnata da altri eventi alle due estremità di via Piave, rispettivamente nella zona dei giardinetti e in quella della rotonda "dei papaveri". Il tutto in orario serale, indicativamente a partire dalle 18.30, per un giorno del fine settimana.

La proposta è stata avanzata nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato anche gli assessori Paola Mar (promozione del territorio) ed Elisabetta Pesce (sicurezza), il presidente della Municipalità di Mestre Raffaele Pasqualetto, i tecnici del settore eventi, il responsabile del distretto di Mestre Alberto Bozzo, le associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Goia), altre associazioni cittadine e commercianti locali. Per Costalonga, si tratta dell'inizio «di un percorso di condivisione tra tutte le parti coinvolte, le quali hanno accolto con molto interesse ed entusiasmo l'idea proposta».

Seguirà, nei prossimi giorni, uno studio per individuare le possibili date e creare sinergie con altri eventi che si terranno in città. «Sono molto felice del riscontro ricevuto dai partecipanti - aggiunge Costalonga - i quali si sono dimostrati pronti a lavorare insieme, per far sì che la comunità possa riappropriarsi del territorio. In questo modo vogliamo che via Piave torni al suo antico fervore, riportando i cittadini in strada e offrendo ai visitatori nuove opportunità».

Le iniziative, dunque, cercheranno di rivolgersi non solo ai residenti ma anche ai turisti alloggiati in via Ca' Marcello e in Corso del Popolo. «Sarà possibile percorrere via Piave a piedi, dalla stazione, trovando eventi di street art, street food e artisti di strada, oltre che mercatini vari, per arrivare infine in Piazza Ferretto», spiega l'assessore. Sarà anche l'occasione per «pubblicizzare le iniziative in programma alla biblioteca Vez, al museo M9 e al centro culturale Candiani».