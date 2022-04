Messa del patriarca all'ospedale dell'Angelo martedì, celebrata davanti ai sanitari dell'Ulss 3. Una celebrazione voluta dal direttore generale Ulss 3, Edgardo Contato, che ha introdotto monsignor Francesco Moraglia. «Per tutti noi, e non solo per chi ha fede - ha detto - questo vuol essere un momento di sosta, di riflessione, quasi di cura. Ci aiuti, Eccellenza, a fare memoria di quanto abbiamo vissuto e a vedere, nella Settimana Santa che arriva, la speranza di un tempo rinnovato rispetto agli anni faticosi e grigi che stiamo vivendo».

«La Pasqua garantisce un tempo rinnovato, fatto per l'uomo". Dall'immagine del popolo ebreo in difficoltà nel deserto, come racconta il Libro dei Numeri, il Patriarca di Venezia ha aperto l'omelia pronunciata all'ospedale dell'Angelo. Celebrando per i sanitari, invitato dall'Ulss 3, ha ricordato così, in questa santa messa prepasquale, le difficoltà attraversate dagli uomini e dalle donne delle nostre città, che assistono con sconcerto a tempi di malattia e di guerra. «L'uomo con il suo animo - ha detto Moraglia - costituisce certamente un mistero: vive il dramma della salute perduta, com'è accaduto in questi anni di pandemia, ma poi attraversa, anche con le sue contorsioni interiori, il dramma più complessivo che è il male, di cui oggi abbiamo una tragica rappresentazione». Con la sua parola, monsignor Moraglia ha voluto consolare e incoraggiare gli operatori sanitari dell'Ulss 3 in un momento di fatica comune e di diffuso sconcerto. L'intera celebrazione è stata diffusa dopo qualche ora in tutte le stanze dei degenti ed è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale dell'azienda sanitaria. Alla celebrazione erano invitati gli operatori sanitari degli ospedali di Mestre, Venezia, Dolo e Mirano. Nei prossimi giorni una celebrazione prepasquale è prevista a Chioggia per gli operatori dell'ospedale locale.