Gran finale per Mestre Book Fest con Mauro Corona

È l'ultima giornata della seconda edizione di Mestre Book Fest, il festival letterario promosso e organizzato da Comune di Venezia e Confcommercio che in queste due settimane ha richiamato migliaia di lettori e appassionati.

Tre gli appuntamenti in programma per domenica 16 giugno: il pranzo con l’autore vedrà la partecipazione di Fabiola Di Sotto al ristorante All’ombra del Gabbiano alle 12.30 (via Caneve 2). Seguitissima su Instagram con il profilo @fabiolavegmamy, da oltre mezzo milione di follower, Fabiola, con le sue ricette, è ormai punto di riferimento per chi ha scelto di diventare vegano e per chi, pur rimanendo onnivoro, desidera introdurre nella propria dieta più verdure e legumi. Il suo primo, golosissimo libro si intitola "Cucina vegetale da paura. Ricette, tecniche e preparazioni per tutti" (Vallardi): esempio di come una dieta vegetale possa garantire un’alimentazione sana, completa, gustosa e varia. L’evento è sold out.

La salute sessuale maschile, spesso basata su stereotipi e leggende più che sulla corretta informazione, sarà al centro dell’incontro delle ore 18 al chiostro dell’M9: ne parleranno Diego Passoni, voce di punta di Radio Deejay, e l’urologo Nicola Macchione nel libro "Pene, maschile plurale" (Fabbri editori). Gli autori del podcast "Cazzi nostri - cose tra maschi" parleranno anche di quanto sia urgente scardinare una mascolinità tossica fatta di silenzi, vergogna, forza fisica e standard irraggiungibili.

Alle 21 il gran finale con lo scrittore Mauro Corona in piazza Ferretto: scrittore, alpinista e ospite fisso della trasmissione "È sempre Carta Bianca" su Rete Quattro, sarà a presentare l’ultimo libro "Le altalene". Il vecchio ricorda e racconta il mondo com’era prima che la cieca avidità dell’uomo lo distruggesse, e insieme racconta la sua vita, l’infanzia e la prima adolescenza, la spensieratezza di tre fratelli che si alterna alla incomprensibile violenza della vita famigliare, e che si deve misurare con il tormento di una comunità, quella di Erto, stravolta dal dolore. Modera il giornalista Franco Soave.