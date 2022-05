Torna il Miglio di Mestre, la gara podistica che rigenera via Piave

Torna dopo 26 anni il Miglio di Mestre, la gara podistica in via Piave sulla classica distanza anglosassone di 1.609 metri. Venerdì 27 maggio con partenza alle 20 da piazzetta Monsignor Giuseppe Olivotti, a due passi dalla stazione. Teatro della manifestazione la centralissima via Piave con start e finish di fonte al bistrot Grand Central. Tutte le info sono disponibili sul sito: www.venicemarathon.it

Il ritrovo per i concorrenti è previsto a partire dalle ore 18 e la partenza sarà alle ore 20. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e la quota comprende la t-shirt ufficiale fornita dal negozio sportivo 1/6H, il pettorale di gara con chip e il ristoro finale. Verranno premiati in denaro i primi 5 classificati (uomini e donne) delle categorie Assolute Fidal, mentre per le categorie Master e giovanili sono previsti premi in natura.

L'obiettivo della manifestazione, inserita sia nel calendario della rassegna "Salta cori zoga" che nel palinsesto delle "Città in festa", è quello di favorire la socializzazione, la promozione e l'animazione del territorio.