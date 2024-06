Lorenzo Lazzaro e Diletta Moressa si aggiudicano il 3^ Miglio di Mestre

Il fascino del Miglio non tradisce mai le attese e ieri sera a Mestre ha dato vita ad una gara spettacolare su strada e di buon livello tecnico, che si è combattuta lungo via Piave e che ha visto protagonisti atleti di ogni età e un folto pubblico.

I primi a partire sono stati gli Esordienti sulla distanza di 500 metri, dove ad imporsi in campo maschile è stato Emanuele Habeler, mentre in campo femminile ha bissato il successo dello scorso anno Elettra Bottecchia. A seguire i Cadetti/e sulla distanza di 1000 metri, dove il più veloci sono stati Riccardo Zanenghi e Elena Barbieri e gli Allievi/e (1.609 metri) vinti da Raffaele Faronato e Margherita Vedovato.

In campo assoluto, vittoria di Lorenzo Lazzaro, portacolori dell'Assindustria Sport che ha vinto in 4’28”. Secondo posto per Giovanni Messineo che ha chiuso in 4’30” e terzo Tommaso Favaro 4’34”.

Tra le donne, successo della mestrina Diletta Moressa portacolori del GS Orecchiella Garfagnana e, vincitrice della VM10K dello scorso anno, che ha corso in 5’22”. Seconda piazza per Laura De Marco (5’29”) e terzo posto per Anita Zecchini (5’42").

Nelle categorie Senior Master, tra gli SM35 Stefano Zampieri (5'15"), SM40 Christian Dal Corso (5'03"), SM45 Raoul Lazzarini (5'24"), SM50 Manuel Bortolozzo (5'14"), SM55 Mauro Serafin (5'33"), SM60 e oltre Alessandro Marin (5'57").

Nelle categorie Senior Master femminili si sono imposte: Giulia Marascutto (SF 35) 7'01", Elena Bellini (SF40) 6'42"; Sara Nicodemo (SF45) 7'16"; Barbara Carraro (SF50) 8'10"; Nicoletta Rossi (SF55) 7'04"; Liviana Piccolo (SF60 e oltre) 9'03".

Il Miglio di Mestre ha inaugurato nel migliore dei modi la lunga estate di eventi, concerti, iniziative inserite nel calendario della rassegna 'Via Piave Summer Garden - Music & Food’, organizzata dall'Amministrazione comunale nei Giardini di via Piave, come forma di valorizzazione e animazione di questo quartiere di Mestre.