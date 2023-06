Il "miglio di Mestre" riporta lo sport in via Piave

Circa duecento atleti, di ogni età e categoria, hanno partecipato alla seconda edizione de “Il miglio di Mestre” e di “Corri X”, in via Piave. L'appuntamento è stato promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, tra cui Venicemarathon, e fa parte di un programma di iniziative pensate per restituire vitalità alla zona, favorendo la partecipazione attiva della popolazione.

«È bello vedere il quartiere Piave che si riappropria della strada e la gente dei suoi spazi - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro, che ha dato il via alla non competitiva dei 10 km e alla prima gara dei ragazzini - Due eventi sportivi che vogliono creare socialità per allontanare il degrado da uno dei quartieri più difficili della città. È necessario creare aggregazione e lo si può fare soprattutto attraverso iniziative sportive e con tanti giovani che ho visto presenti e in gara. Questa sera si corre e ci si diverte insieme, questo è il senso dello sport», ha concluso il primo cittadino, ringraziando gli organizzatori.

Presenti alla partenza anche il vicesindaco, Andrea Tomaello, l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce, il presidente della municipalità Raffaele Pasqualetto e il consigliere comunale Riccardo Brunello. La manifestazione è stata riproposta a partire dallo scorso anno, dopo un’assenza di 26 anni, attirando atleti, appassionati e residenti.