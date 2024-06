Con Corri X e il Miglio di Mestre parte il Via Piave summer garden

Il Miglio di Mestre, nella serata di venerdì 14 giugno, ha inaugurato il programma di appuntamenti estivi di via Piave. Tanti atleti di ogni età e categoria hanno partecipato alla terza edizione della corsa, che si è svolta nella strada chiusa al traffico a partire dalle 20. L'evento è stato organizzata da Venicemarathon in collaborazione con il Comune di Venezia, la Federazione italiana di atletica leggera e varie realtà sportive locali.

Quest’anno il quartier generale è stato allestito nei giardinetti di via Piave: qui, nella stessa serata, sono iniziate anche le attività del Summer garden, ovvero la manifestazione estiva che fino al 18 agosto, tutti i giorni, offrirà animazione (incluso lo schermo per le partite degli Europei di calcio), musica dal vivo e chioschi di street food. L'iniziativa è promossa da Confcommercio.

Prima della partenza del Miglio si è svolta la "Corri X", corsa-camminata non competitiva aperta a tutta la cittadinanza lungo un percorso di cinque chilometri. Poi la manifestazione è entrata nel vivo con i 500 metri del mini-miglio, riservato alle categorie esordienti, seguito dalle diverse batterie del miglio con i suoi 1.609 metri, riservato alle categorie master, assoluti e giovanili. Il percorso si è sviluppato in rettilineo lungo un tratto di via Piave, con andata, giro di boa e ritorno.

Alla serata era presente una rappresentanza dell'amministrazione comunale. «Torniamo a vivere i quartieri della nostra città e lo facciamo attraverso lo sport, un veicolo universale di valori e divertimento - ha detto il vicesindaco Andrea Tomaello -. Con oggi si apre anche il calendario di Salta Cori Zoga, del quale la Corri X fa parte, che nei prossimi mesi mira ad animare spazi aperti del territorio con quasi 200 eventi». Per l'assessore Paola Mar, «è stata un’idea vincente quella di far coincidere questa manifestazione sportiva con l’inizio del Via Piave summer garden, che vedrà un'alternanza di spettacoli, iniziative e attività dedicate ai bambini. Molti commercianti hanno risposto presente e hanno deciso di prendere parte a questo progetto». Dall'assessore Elisabetta Pesce «un sentito ringraziamento ai numerosi volontari che questa sera sono qui per fare in modo che tutto vada per il meglio».