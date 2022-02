Terrore fuori dal Serd: uomo si presenta con un coltello e minaccia

Si è presentato all'ingresso del Serd brandendo un coltello e urlando. Sono stati attimi di paura quelli vissuti lunedì mattina nella sede del servizio per le dipendenze di via Calabria, a Mestre.

Un uomo di Chioggia, ultracinquantenne, ha terrorizzato i presenti con la lama e gridando. Le sue minacce, in realtà, non erano rivolte al personale del Serd, ma a terze persone, per questioni di natura economica. Una guardia giurata della Cds Vigilanza, in servizio proprio nella sede, ha cercato di allontanarlo.

Sono stati attimi concitatissimi, visto che l'uomo ha minacciato di morte l'addetto alla sicurezza, che ha subito chiamato le forze dell'ordine. Qualche minuto dopo, l'aggressore se n'è andato, a piedi, per poi essere fermato dalla polizia, che lo ha accompagnato in questura per identificarlo.