Rapine in serie, arrestato un minorenne

Una serie di rapine ai danni di ragazzi, anche suoi coetanei, commesse in strada tra settembre e ottobre scorso a Mestre. Di questo è ritenuto responsabile un minorenne mestrino, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il giovane avrebbe agito insieme a due complici, già colpiti dallo stesso provvedimento. Il bottino dei colpi era quasi sempre denaro, catenine o altri oggetti d'oro, cuffie auricolari e monopattini elettrici. Il minorenne, nei primi giorni del mese di gennaio, si era allontanato dalla comunità educativa cui era stato affidato, pochi giorni prima, su disposizione del giudice.