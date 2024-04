La street art di Mister Clay: «Colori per un messaggio di pace»

Una nuova, effimera opera di street art è apparsa qualche giorno fa in corrispondenza di un cantiere all'esterno di piazza Ferretto, a Mestre. L'autore è Mister Clay, 44enne di Marcon che ha raggiunto una certa popolarità con le sue figure rettangolari, colorate e dotate di occhi. «Li chiamo "gli allucinati" e sono una rappresentazione ironica della società - spiega l'artista -. In questo caso ho voluto trasmettere un messaggio preciso, che è anche il titolo dell'opera: "coloriamoci di pace", un invito ad arricchire le nostre vite con la vibrante e positiva energia dell’arcobaleno. Non sarà questo a risolvere i conflitti del mondo, ma è un modo per stimolare una riflessione».

Mister Clay aveva notato il pannello (in via Gino Allegri) e ha avuto l'idea di decorarlo, quindi ha chiesto il permesso alla ditta di costruzioni e portato a termine i llavoro nel giro di alcuni giorni. Un'opera temporanea, come detto, che sparirà con la conclusione del cantiere.

Nella maggior parte dei casi, comunque, Mister Clay lavora su commissione. Di recente ha realizzato, su invito della direttrice Serena Bertolucci, il murale all'ingresso del museo M9. In passato ha disegnato i suoi "allucinati" sulle pareti esterne del centro sociale Rivolta a Marghera, mentre una sua opera è esposta all'ospedale dell'Angelo. Altri lavori li ha realizzati in ambienti privati. «Non sono messaggi provocatori o politici - precisa - più che altro voglio trasmettere pace e serenità, attraverso un linguaggio semplice e diretto».

Quello dei murales è un trend in espansione da diversi anni nelle città. Se un tempo la street art era soprattutto veicolo di messaggi politici e di protesta, oggi è ampiamente istituzionalizzata, oltre che incentivata dagli stessi enti pubblici (ma anche privati). È considerata, insomma, una forma di decorazione, in grado di portare un tocco di colore nel grigio dell'ambiente urbano. Il tema è trattato dalla doppia mostra in corso al museo M9 di Mestre, una dedicata al più celebre degli street artist, Banksy, e la seconda improntata sull'attività degli artisti locali.