Lutto a Mestre per la morte di Antonello Nicolai

È morto lunedì, a 62 anni, Antonello Nicolai: molto conosciuto nella terraferma veneziana, parte di quella "mitica" generazione di mestrini che negli anni Settanta popolava e animava il centro della città, era da 25 anni titolare del poliambulatorio Fkt, vicino allo svincolo Castellana della tangenziale. Sembra che avesse scoperto recentemente di essere affetto da un male incurabile: in poco tempo le sue condizioni di salute si sono aggravate irrimediabilmente, fino al decesso.

Nicolai era specializzato in fisioterapia. Negli anni aveva curato tanti cittadini ed aveva assunto l'incarico di osteopata degli atleti della squadra di basket della Reyer. La società sportiva lo ha ricordato con un messaggio: «L’Umana Reyer partecipa al dolore per la scomparsa del dottor Antonello Nicolai, amico, tifoso orogranata e osteopata di riferimento Reyer, scomparso prematuramente. La società tutta si stringe attorno a familiari ed amici». Nicolai lascia la famiglia ed il fratello Calogero, anche lui conosciuto a Mestre nell'ambiente medico. A ricordarlo come «un caro amico», tra gli altri, il consigliere comunale Gianfranco Bettin.