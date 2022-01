Per 20 anni cappellano a Villa Salus: si è spento don Giuseppe Bordignon

Per lungo tempo è stato l’anima della parrocchia del Gesù Lavoratore di Marghera e per più di 20 anni cappellano dell’ospedale di Villa Salus: don Giuseppe Bordignon, 85 anni, è mancato venerdì poco prima di mezzanotte. Le esequie saranno celebrate martedì, presso l'istituto Salesiano San Marco.

La sua morte lascia nel dolore le comunità salesiane "A. Zatti" e "S. Marco" di Mestre, e i confratelli dell'ispettoria S. Marco. «Don Giuseppe è ricordato in modo particolare a Marghera per i tanti anni di presenza nella parrocchia Gesù Divino Lavoratore allora affidata ai Salesiani con l’oratorio, prima come cappellano e poi come parroco - spiega il direttore dell’Istituto Salesiano San Marco don Silvio Zanchetta - come parroco per alcuni anni, era stato richiesto anche nell’ispettoria romana a Latina come pure prima a Piazzutta nella diocesi di Gorizia. Poi per quasi vent’anni aveva servito come cappellano nell’ospedale di Villa Salus a Mestre».

Con il suo approccio umano immediato e diretto si era conquistato la simpatia anche di tanti operatori. Negli ultimi anni il suo carattere aveva visto affiorare in lui un’ulteriore delicatezza e attenzione profonda nei rapporti con gli altri ancora. Circa due anni fa le forze avevano iniziato a venir meno e proprio in quel momento era stato suo desiderio il trasferimento alla casa "A. Zatti", che lui stesso nel 2008 aveva aperto ufficialmente come primo direttore. «L'unzione degli infermi che gli abbiamo amministrato l'altro giorno lo avrà avvicinato maggiormente a Gesù crocifisso - dice don Cornelio della comunità A.Zatti - ora lo affidiamo alle mani misericordiose del Padre».