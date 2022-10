Probabile overdose in casa, morto un uomo

Un uomo di circa 30 anni è morto in casa, probabilmente vittima di un'overdose. A lanciare l'allarme è stato il padre, nel tardo pomeriggio di lunedì. Ha chiamato il 118, nella speranza di poterlo salvare. I soccorritori si sono precipitati con l'ambulanza e l'automedica, ma non c'è stato nulla da fare e alla fine ne è stato dichiarato il decesso.

L'episodio si è verificato in un'abitazione in corso del Popolo, a Mestre. La vittima è di origine straniera. Allertate anche le forze dell'ordine, le volanti della polizia sono arrivate sul posto e hanno fatto le opportune verifiche per cercare di chiarire le circostanze della morte. Esclusa la presenza di tracce di violenza, l'ipotesi più probabile sembra essere, appunto, quella di un'assunzione di droga in dosi letali.

La salma è ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria, che potrebbe disporre degli accertamenti in questo senso. Alla polizia spetteranno ulteriori indagini per risalire ai canali di approvvigionamento della droga. L'ultima morte di questo tipo, in provincia di Venezia, risale a una settimana fa, quando un 34enne è stato trovato senza vita nel bagno di un cimitero ad Annone Veneto.