Successo della mostra di Chagall, oltre 8mila visitatori dal 30 settembre

Oltre 8mila persone, in poco più di un mese (a partire dal 30 settembre), hanno visitato la mostra dedicata a Marc Chagall, allestita nel centro culturale Candiani di Mestre; quasi 500 di queste solo nell’ultimo weekend, 5 e 6 novembre. I visitatori provengono soprattutto dal Veneto ma anche da altre zone del Nord Italia e dall'estero.

Il dato mostra l'interesse per l'opera del maestro russo naturalizzato francese e, inoltre, conferma il ruolo del Candiani come punto di attrazione e distretto culturale. «Siamo particolarmente soddisfatti della risposta dei visitatori e del pubblico - commenta la presidente della Fondazione Musei Civici, Mariacristina Gribaudi -. Il nostro impegno è di proseguire e accrescere la proposta espositiva, partendo dalla conoscenza e valorizzazione delle collezioni civiche (in questo caso da Ca’ Pesaro, scrigno dell’arte del Novecento) e contribuendo alla diffusione capillare della cultura nella città metropolitana».

Per Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, «il successo della mostra conferma il grande valore dell’investimento del Comune sul centro Candiani come polo della cultura e parte di distretto della contemporaneità di Mestre: un progetto di cui Fondazione Musei Civici ha un nuovo ruolo e responsabilità di rilancio del patrimonio artistico e culturale. Un’operazione che ha ampliato l'offerta in città in una visione di promozione e valorizzazione del territorio sempre più ampia». Il programma intorno alla mostra prosegue con conferenze e incontri, visite, progetti speciali e laboratori dedicati al pubblico, per famiglie, le scuole e gruppi: tutte le info su muvemestre.visitmuve.it.

